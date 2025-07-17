Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку или не участвовать в больше в выборах главы республики. Поскольку он не выполнил своих обещаний перед народом страны. Об этом РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.
По его словам, Пашинян не может занимать пост премьера в Армении. Если он хотя бы немного думает об армянском народе, он должен уйти — это самое правильное для него решение, добавил Ара Абрамян.
Общественник подчеркнул — Пашинян не выполнил своих обещаний перед избирателями.
«Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай стоп, все, скажи народу: Вы меня просите, вот я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить», — отметил Абрамян.
Сам же Пашинян сообщил о планах возглавить движение, направленное на очищение Армянской церкви от священников, не соблюдающих обет безбрачия.
Кроме того, премьер-министр Армении по какой-то причине решил похвастаться своим тюремным прошлым. Когда на пресс-конференции в Ереване зашла речь о соревнованиях с Пашиняном в оскорбительной риторике, тот начал бахвалиться, что был в пяти уголовных учреждениях, где, дескать, научился всякому.