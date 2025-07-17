Пашиняну посоветовали «нажать на стоп» в своей политической карьере: в чем обвиняют армянского премьера

«Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай стоп, все, скажи народу: Вы меня просите, вот я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить», — отметил Абрамян.