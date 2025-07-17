Аэропорт Пулково в Петербурге начал прием рейсов по временной схеме

Согласно данным онлайн табло на сайте Пулково, после 06:00 в аэропорту приземлились самолеты из Екатеринбурга и Челябинска. В ближайшие минуты ожидается посадка лайнеров из Екатеринбурга, Тюмени, Сочи и Оренбурга.