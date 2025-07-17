Аэропорт Пулково в Петербурге начал прием рейсов по временной схеме

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково начал принимать рейсы по временной схеме. Об этом авиагавань сообщила в своем официальном телеграм-канале.
«Аэропорт Пулково начинает прием рейсов на прибытие по временной схеме. Рекомендуем следить за информацией на онлайн табло», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн табло на сайте Пулково, после 06:00 в аэропорту приземлились самолеты из Екатеринбурга и Челябинска. В ближайшие минуты ожидается посадка лайнеров из Екатеринбурга, Тюмени, Сочи и Оренбурга.
При этом на вылет задерживаются один рейс в Калининград и два в Москву.
Напомним, Росавиация ранее сообщала о введении ограничений в петербургском аэропорту Пулково.