Депутат Нина Останина призвала отменить концерт группы «Тату» в Ялте

Выступление группы «Тату», запланированное в Ялте на 19 июля, оказалось под угрозой отмены из-за претензий, связанных с соблюдением традиционных ценностей.
Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Как утверждается, внимание к концерту привлекла глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина. По её инициативе было направлено обращение к главе Республики Крым Сергею Аксёнову и председателю Госсовета Владимиру Константинову. Документ оказался в распоряжении Собчак.
В письме подчеркивается, что творчество коллектива, популярного в 2000-х, якобы не соответствует духовно-нравственным установкам и может негативно повлиять на несовершеннолетних. Кроме того, вызывает обеспокоенность установленный организаторами возрастной порог: на мероприятие допускаются дети от четырёх лет, что, по мнению автора обращения, недопустимо.
Ранее бывший концертный директор коллектива, продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что за один концерт участницы группы «Тату» должны получать по 10 миллионов рублей.