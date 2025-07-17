Депутат Нина Останина призвала отменить концерт группы «Тату» в Ялте

В письме подчеркивается, что творчество коллектива, популярного в 2000-х, якобы не соответствует духовно-нравственным установкам и может негативно повлиять на несовершеннолетних. Кроме того, вызывает обеспокоенность установленный организаторами возрастной порог: на мероприятие допускаются дети от четырёх лет, что, по мнению автора обращения, недопустимо.