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Подвиги героев СВО войдут в учебники отдельной главой

Подвиги шестерых героев специальной военной операции войдут в новое издание школьных учебников по истории, рассказал член правления Союза писателей России Олег Рой.

Источник: Аргументы и факты

Подвиги шести героев специальной военной операции будут включены в новое издание школьных учебников по истории. Глава, посвящённая этим героям, появится во всех учебниках уже в 2026 году, сообщил РИА Новости Олег Рой, член правления Союза писателей России и писатель.

«Будет отдельная глава. Мы выбрали шестерых героев: трое из них — это герои России, которые отдали свои жизни, защищая Родину, ещё трое — наши воины, которые продолжают выполнять свои боевые задачи», — рассказал Олег Рой.

Он подчеркнул, что все представленные имена участников специальной военной операции были согласованы с Министерством обороны и с семьями погибших.

«В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдёт во все учебники истории для учеников с 5-го по 11-й класс», — заключил Олег Рой.

Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил внести изменения в готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов. В частности, было предложено обновить список героев специальной военной операции, учитывая события последних двух лет.

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