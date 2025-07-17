Подвиги героев СВО войдут в учебники отдельной главой

Подвиги шести героев специальной военной операции будут включены в новое издание школьных учебников по истории. Глава, посвящённая этим героям, появится во всех учебниках уже в 2026 году, сообщил РИА Новости Олег Рой, член правления Союза писателей России и писатель.
«Будет отдельная глава. Мы выбрали шестерых героев: трое из них — это герои России, которые отдали свои жизни, защищая Родину, ещё трое — наши воины, которые продолжают выполнять свои боевые задачи», — рассказал Олег Рой.
Он подчеркнул, что все представленные имена участников специальной военной операции были согласованы с Министерством обороны и с семьями погибших.
«В сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдёт во все учебники истории для учеников с 5-го по 11-й класс», — заключил Олег Рой.
Ранее помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил внести изменения в готовящееся новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов. В частности, было предложено обновить список героев специальной военной операции, учитывая события последних двух лет.