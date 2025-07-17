В Красноярском крае ликвидировано 5 пожаров

В Красноярске, на улице Любы Шевцовой, огонь повредил кровлю трех домов на общей площади 250 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 28 человек и 9 единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе, используемом для подключения морозильной камеры.