За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 5 пожаров, обошлось без погибших.
В Красноярске, на улице Любы Шевцовой, огонь повредил кровлю трех домов на общей площади 250 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 28 человек и 9 единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в удлинителе, используемом для подключения морозильной камеры.
В селе Частоостровское Емельяновского района в двухквартирном доме сгорел потолок и личные вещи на площади 30 квадратных метров. С огнем боролись 11 человек и 3 единицы техники. По непотвержденным данным, причиной пожара стал удар молнии.
Пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
Зарегистрировано одно происшествие на воде. В Туруханском районе на реке Енисей, вблизи поселка Ангутиха, было обнаружено тело. Предположительно, мужчина несколько дней назад упал с баржи, причаленной к берегу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Дивногорске сгорело двухэтажное здание, огонь уничтожил 200 квадратов. Первоначальная версия, озвученная специалистами, гласит, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.