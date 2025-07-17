ВСУ понесли большие потери в самоубийственном штурме под Купянском

Собеседник агентства уточнил, что Сырский потребовал во что бы то ни стало выбить российские войска из села Меловое на севере Купянского района. Для выполнения задачи была направлена штурмовая группа, сформированная из личного состава 22-й отдельной мотострелковой бригады, которую перебросили в зону боевых действий в срочном порядке.