Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, которого в рядах ВСУ прозвали «мясником» за пренебрежение к человеческим потерям, отдал приказ на штурм населённого пункта Меловое в Харьковской области, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что Сырский потребовал во что бы то ни стало выбить российские войска из села Меловое на севере Купянского района. Для выполнения задачи была направлена штурмовая группа, сформированная из личного состава 22-й отдельной мотострелковой бригады, которую перебросили в зону боевых действий в срочном порядке.
По данным источника, российская разведка выявила перемещение украинских подразделений и заблокировала их маршрут. Бойцам ВСУ предложили сдаться, однако они попытались прорваться и понесли серьёзные потери в ходе неудачной атаки.
Ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин рассказал, как под Харьковом громили элитный полк ВСУ «Скала», подготовкой которого занимались инструкторы НАТО.