Вакцина от бешенства заканчивается в Приморье — соцсети

Подписчик одного из региональных telegram-каналов сообщает, что утром 11 июля во Владивостоке его укусило бездомное животное. При укусе была нарушена целостность кожных покровов, мужчина обратился в травмпункт. Там ему ввели анатоксин для предотвращения столбняка и обработали рану, а вакцины от бешенства в медицинском учреждении не оказалось.
В течение нескольких часов пациент и его родственники обзвонили все государственные травмпункты Владивостока, частные медицинские центры и центр вакцинопрофилактики, а также медицинские учреждения ближайших городов. Вакцина обнаружилась только в Уссурийске, где мужчине было отказано в профилактике смертельного заболевания: он утверждает, что сотрудники городского травмпункта сослались на отсутствие у пациента местной прописки, хотя у мужчины имелся при себе действующий полис ОМС.
«Считаю сложившуюся ситуацию угрозой жизни и здоровью граждан», — заявляет пациент.
Напоминаем, в мае прошлого года был поднят вопрос отсутствия вакцины от бешенства в городском травматологическом пункте Артёма. Глава муниципалитета Вячеслав Квон заявлял, что вопрос с поставками препарата решается на региональном уровне. Позднее появилась информация о дефиците вакцины и в других регионах, от Санкт-Петербурга до Амурской области. Жительнице Благовещенска потребовалось после укуса животного ехать за экстренной медицинской помощью в Хабаровск.
Отметим, что экстренная вакцинация от бешенства предполагает шесть инъекций препарата: в день обращения к врачу, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. (Курс может быть прерван, если за потенциально опасным животным удалось установить наблюдение, и в течение 10 дней симптомы смертельного заболевания у него не проявились). Иной меры профилактики бешенства после контакта с потенциально больным животным, кроме вакцинации, не существует. После появления симптомов у человека вероятность летального исхода практически стопроцентная, случаи исцеления в мире единичны.