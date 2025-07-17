Вакцина от бешенства заканчивается в Приморье — соцсети

Отметим, что экстренная вакцинация от бешенства предполагает шесть инъекций препарата: в день обращения к врачу, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. (Курс может быть прерван, если за потенциально опасным животным удалось установить наблюдение, и в течение 10 дней симптомы смертельного заболевания у него не проявились). Иной меры профилактики бешенства после контакта с потенциально больным животным, кроме вакцинации, не существует. После появления симптомов у человека вероятность летального исхода практически стопроцентная, случаи исцеления в мире единичны.