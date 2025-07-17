Предмет «История» должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин

«Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более, что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли школьникам сдавать обязательным предметом «Историю».