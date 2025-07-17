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Предмет «История» должен стать обязательным на ЕГЭ, заявил Степашин

Степашин: предмет История должен стать обязательной дисциплиной на ЕГЭ и ОГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предмет «История» должен стать обязательной дисциплиной при сдаче экзаменов девятиклассниками и одиннадцатиклассниками, заявил в интервью РИА Новости бывший председатель правительства России Сергей Степашин.

«Я считаю, да. Ну, в связи с тем, что у меня вообще первое образование историческое. Да, потому что историю надо знать. Тем более, что отодвигается как экзамен обязательный обществознание или обществоведение. Раньше было обществоведение, сейчас обществознание. И правильно, потому что там меньше истории, больше сиюминутных набросков. А вот историю, конечно, я считаю, да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли школьникам сдавать обязательным предметом «Историю».

Степашин также предложил подумать над возможным возвращением к традиционной советско-русской системе обучения в школе. Он добавил, что к ЕГЭ у него «философское отношение».