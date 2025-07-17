Красная звезда памяти: школьники с Вологодчины возвращают имена забытых солдат на фасады домов

А ранее Life.ru рассказывал, как Даша Плесень создаёт картины на стыке красоты и отвращения, зарабатывая по 800 тысяч с каждой. И как пинежская мастерица Алёна вырезала «Бабу Шуру» — олицетворение памяти о войне. А до этого Life.ru рассказывал, кто такие «друзья на час» и как они спасают людей в Сети. И как россиянки целый час стояли на гвоздях, чтобы не только побить мировой рекорд, но и донести очень важную мысль. И, конечно, прочитайте историю Романа — фотографа без рук, который живёт ярче, чем мы все. И его снимки стоит увидеть каждому! Такой талант…