Самый большой метеорит с Марса купили за 5,3 миллионов долларов

Согласно данным компании, масса камня составляет 24 килограмма — это примерно на 70% превышает вес второго по величине метеорита, также имеющего марсианское происхождение. Считается, что NWA 16788 откололся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом, после чего преодолел около 225 млн километров через космическое пространство и приземлился в пустыне Сахара. Отмечается, что часть фрагмента камня была преобразована в стекло из-за высокой температуры.