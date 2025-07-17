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Самый большой метеорит с Марса купили за 5,3 миллионов долларов

Самый большой метеорит с Марса под названием NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 5,3 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

В Нью-Йорке на аукционе продали самый дорогой метеорит в мире (архивное фото).

Самый большой метеорит с Марса под названием NWA 16788 был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 5,3 млн долларов. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

«NWA 16788 покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли», — говорится на сайте Sotheby’s.

Согласно данным компании, масса камня составляет 24 килограмма — это примерно на 70% превышает вес второго по величине метеорита, также имеющего марсианское происхождение. Считается, что NWA 16788 откололся от поверхности Марса в результате столкновения с астероидом, после чего преодолел около 225 млн километров через космическое пространство и приземлился в пустыне Сахара. Отмечается, что часть фрагмента камня была преобразована в стекло из-за высокой температуры.

В пресс-релизе Sotheby’s указано, что космический объект был обнаружен охотником за метеоритами в ноябре 2023 года. Как сообщает The Washington Post, данный метеорит признан самым дорогим в мире.