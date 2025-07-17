Грозы прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси

Ветер переменных направлений 4−9 м/с. При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха составит 21−27 градусов.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и дожди прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ветер переменных направлений 4−9 м/с. При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха составит 21−27 градусов.