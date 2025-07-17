Грозы прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и дожди прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.