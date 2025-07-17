Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и дожди прогнозируют сегодня на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 7 м/с 74% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

Ветер переменных направлений 4−9 м/с. При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Температура воздуха составит 21−27 градусов.