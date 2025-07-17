В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

«Театр кошек Куклачева принял трех новых питомцев — их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной специальной военной операции (СВО). Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики», — рассказали в пресс-службе.