Марочко: больше двух недель Киев не эвакуирует тела погибших у Надии в ЛНР

С начала июля украинское военное командование ни разу не организовало вывоз тел погибших солдат из окрестностей Надии в Луганской Народной Республике (ЛНР). На этот участок продолжают направлять новые силы, рассказал военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.