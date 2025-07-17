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Марочко: больше двух недель Киев не эвакуирует тела погибших у Надии в ЛНР

Киев восполняет потери и доводит до штатной численности подразделения ВСУ, дислоцированные в районах н.п. Надия, Сергеевка и Новогригоровка, сообщил военный эксперт Марочко.

Источник: Аргументы и факты

С начала июля украинское военное командование ни разу не организовало вывоз тел погибших солдат из окрестностей Надии в Луганской Народной Республике (ЛНР). На этот участок продолжают направлять новые силы, рассказал военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Киев стремится компенсировать потери личного состава и восстановить до штатной численности подразделения ВСУ, расположенные вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки в ЛНР.

Ротация личного состава в этом районе проводится крайне редко, добавил военный эксперт.

«Эвакуация тел ликвидированных украинских боевиков с начала текущего месяца нашими средствами объективного контроля вообще не фиксировалась», — уточнил Марочко.

Ранее украинская «ведьма» Мария Тихая заявила, что сотрудники СБУ часто просят у неё о помощи.