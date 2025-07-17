Марочко: больше двух недель Киев не эвакуирует тела погибших у Надии в ЛНР

С начала июля украинское военное командование ни разу не организовало вывоз тел погибших солдат из окрестностей Надии в Луганской Народной Республике (ЛНР). На этот участок продолжают направлять новые силы, рассказал военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что Киев стремится компенсировать потери личного состава и восстановить до штатной численности подразделения ВСУ, расположенные вблизи Надии, Новоегоровки и Сергеевки в ЛНР.
Ротация личного состава в этом районе проводится крайне редко, добавил военный эксперт.
«Эвакуация тел ликвидированных украинских боевиков с начала текущего месяца нашими средствами объективного контроля вообще не фиксировалась», — уточнил Марочко.
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