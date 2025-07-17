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МИД раскрыл действия РФ в случае конфликта вокруг Гренландии: Москва будет действовать адекватно

Барбин: В случае конфликта вокруг Гренландии РФ примет адекватные угрозам меры.

Источник: Комсомольская правда

Если возникнет конфликт вокруг Гренландии, Россия примет меры, адекватные возникающим угрозам. Об этом РИА Новости заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, на фоне резко обострившейся международной обстановки, коснувшейся и состояния дел в Арктике, возможный конфликт в Гренландии пагубно скажется на безопасности в этом регионе.

«Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — сказал глава дипмиссии, добавив, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.

Ранее сообщалось, что летом этого года Дания усилит военное присутствие в Гренландии. Здесь разместят несколько истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат. Кроме того, королевство усилит наземное патрулирование.

Весной 2025 года канцлер Германии заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Гренландии. Это связано с заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее выражал интерес к приобретению острова.

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