РЖД планирует запустить в Минск «Сапсан» из Москвы со скоростью до 400 км/ч. Подробности озвучил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, передает РИА Новости.
Сказано, что на данный момент «Сапсаны» (поезд способен развивать скорость до 400 км/ч) курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам гендиректора компании, пока однозначного ответа, на какие именно направления поставят данные поезда после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали, нет. Он добавил, что решение об этом будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.
— Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж, — уточнил Колесников.
Сообщается, что строительство основного участка высокоскоростной магистрали намерены начать в середине 2025 года. А дорога, как планируется, будет полностью запущена в 2028 году.
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