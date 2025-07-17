РЖД планирует запустить в Минск «Сапсан» из Москвы со скоростью до 400 км/ч

Сказано, что на данный момент «Сапсаны» (поезд способен развивать скорость до 400 км/ч) курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам гендиректора компании, пока однозначного ответа, на какие именно направления поставят данные поезда после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали, нет. Он добавил, что решение об этом будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.