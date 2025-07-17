Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД планирует запустить в Минск «Сапсан» из Москвы со скоростью до 400 км/ч

РЖД намерена запустить поезд «Сапсан» из Москвы в Минск.

Источник: Комсомольская правда

РЖД планирует запустить в Минск «Сапсан» из Москвы со скоростью до 400 км/ч. Подробности озвучил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, передает РИА Новости.

Сказано, что на данный момент «Сапсаны» (поезд способен развивать скорость до 400 км/ч) курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам гендиректора компании, пока однозначного ответа, на какие именно направления поставят данные поезда после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали, нет. Он добавил, что решение об этом будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.

— Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж, — уточнил Колесников.

Сообщается, что строительство основного участка высокоскоростной магистрали намерены начать в середине 2025 года. А дорога, как планируется, будет полностью запущена в 2028 году.

Тем временем Россия приравняет туры в Беларусь к внутреннему туризму.

Ранее мы собрали информацию про белорусов в Сталинградской битве: от рядовых бойцов до командиров разных уровней: «Самолет “зависал” над фельдмаршалом Паулюсом, и летчик зачитывал ультиматум».

Кстати, Минтруда сказало, что делать белорусам, заболевшим до или во время отпуска.