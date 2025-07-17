Организаторы ВЭФ-2025 запустили массовый набор сотрудников: обещают хорошие деньги

«Работа продлится с начала августа до 10 сентября. Смены — дневные и ночные. График можно выбрать при трудоустройстве», — пишет «РБК-Приморье».
Наибольшим спросом пользуются специалисты сферы обслуживания и технического персонала. Барменам предлагают до 10 тысяч рублей за 14-часовую смену, повара получат от 6 до 6,5 тысяч рублей в день. Официанты, мойщики и уборщики могут рассчитывать на четыре тысячи рублей за смену.
Для грузчиков установлена почасовая оплата от 400 до 525 рублей или фиксированная ставка от четырех тысяч за смену. Техники и операторы получат от 3,5 тысяч рублей в день.
Кейтеринговые компании, а также подрядчики по логистике и клинингу активно размещают объявления на сайтах поиска работы и в социальных сетях. Минимальный возраст кандидатов — 18 лет, опыт работы для большинства позиций не требуется.
Работодатели гарантируют официальное оформление по договору, организацию питания, трансфер до места работы и обучение. Для некоторых должностей обязательно наличие санитарной книжки и прививок.
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке.
Ранее сообщалось о том, что стала известна концепция застройки павильона Приморского края на улице Дальнего Востока. Гостям расскажут о развитии экономики региона, покажут мастер-классы и проведут концерты по вечерам.