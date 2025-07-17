Организаторы ВЭФ-2025 запустили массовый набор сотрудников: обещают хорошие деньги

Наибольшим спросом пользуются специалисты сферы обслуживания и технического персонала. Барменам предлагают до 10 тысяч рублей за 14-часовую смену, повара получат от 6 до 6,5 тысяч рублей в день. Официанты, мойщики и уборщики могут рассчитывать на четыре тысячи рублей за смену.