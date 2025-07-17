Омск вошел в число городов-миллионников с комфортной городской средой

Сегодня, 17 июля, мэр города Сергей Шелест представил итоги работы городской администрации в 2024 году депутатам Омского городского совета. Одной из тем стало развитие города и формирование комфортной городской среды.
Как отметил Сергей Шелест, в этом направлении Омску уже есть чем гордиться. По итогам прошлого года Омск впервые вошел в число городов-миллионников с комфортной городской средой — в рейтинге минстроя РФ наш город набрал 183 балла.
«Это комплексная оценка, которая характеризует наиболее важные, значительные аспекты жизни города, активность бизнеса и развитие социальной среды. За три года проделана огромная работа — мы улучшили показатель в 1,5 раза», — сообщил депутатам горсовета Сергей Шелест.
Как отметил глава города, в решении этой задачи городская администрация стремится максимально эффективно использовать ресурсы национальных проектов и другие механизмы поддержки — региональные и муниципальные.
Одной из таких возможностей стал проект «Формирование комфортной городской среды». В рамках реализации этого проекта в прошлом году было благоустроено четыре общественных территории на сумму 260 млн рублей: аллея братьев Сазоновых, участки в парке им. 30-летия ВЛКСМ и Воскресенском сквере, Городской сад.
В последнем случае работы проводились в несколько этапов и конечный результат того стоил. Новый облик Городского сада отмечен на уровне минстроя — объект включен в перечень лучших по стране практик благоустройства общественных пространств.
Сергей Шелест отметил — очень важно, что в преображении родного города принимают активное участие сами омичи. Одним из таких примеров стала реализация проекта «Решают люди». На гранты в объеме 500 млн рублей, выделенные губернатором Виталием Хоценко, в Омске создано 128 новых объектов: детских и спортивных площадок, мест для прогулок и отдыха.
Кроме того, в Омске на протяжении нескольких последних лет ведется финансирование проектов инициативного бюджетирования. В прошлом году были благоустроены 20 городских территорий, на работы было затрачено 84 млн рублей. В этом году в городе планируется благоустроить 15 территорий на сумму 95 млн рублей.