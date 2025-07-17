Омск вошел в число городов-миллионников с комфортной городской средой

Кроме того, в Омске на протяжении нескольких последних лет ведется финансирование проектов инициативного бюджетирования. В прошлом году были благоустроены 20 городских территорий, на работы было затрачено 84 млн рублей. В этом году в городе планируется благоустроить 15 территорий на сумму 95 млн рублей.