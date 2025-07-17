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Бойца MMA, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства.

Источник: Аргументы и факты

Боец смешанных единоборств из Азербайджана Джавид Рзаев, выступающий в поп-ММА, лишился российского гражданства.

Согласно информации Федеральной службы безопасности, Рзаев совершил действия, которые негативно сказались на политической и социальной стабильности страны.

В одном из своих выступлений Рзаев позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Артура Кулинского, назвав его «русской свиньёй». Позже Рзаев принёс свои извинения. После инцидента была приостановлена лицензия промоушена, однако благодаря содействию Лиги Федерация приняла решение о её возобновлении.

3 июля 2024 года Федерация бокса России направила заявление в Генеральную прокуратуру РФ в отношении оскорбительных высказываний Рзаева. Через некоторое время было принято решение о пожизненной дисквалификации Рзаева.