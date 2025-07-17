Бойца MMA, назвавшего соперника «русской свиньей», лишили гражданства

В одном из своих выступлений Рзаев позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Артура Кулинского, назвав его «русской свиньёй». Позже Рзаев принёс свои извинения. После инцидента была приостановлена лицензия промоушена, однако благодаря содействию Лиги Федерация приняла решение о её возобновлении.