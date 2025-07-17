В Казани создали биопрепараты для защиты пшеницы от насекомых-вредителей

«Специалисты КГАУ испытали новые биологические препараты на основе бактерий рода Bacillus, которые проникают в растения и меняют микрофлору в кишечнике насекомых-вредителей. Механизм действия основан на замещении полезных для вредителей бактерий рода Pantoea на бактерии Bacillus, что снижает устойчивость насекомых к болезням и стрессу. Технология может стать альтернативой химическим инсектицидам, которые загрязняют почву и окружающую среду», — говорится в сообщении.