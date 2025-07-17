В Прикамье упрощено получение штампа о российском гражданстве для детей

Раньше через МФЦ подтвердить наличие российского гражданства у ребенка можно было только при одновременной подаче заявления на выдачу российского паспорта при достижении 14-летнего возраста. Теперь в МФЦ можно также поставить штамп при оформлении несовершеннолетнему заграничного паспорта или регистрации его по месту жительства. При этом отдельно поставить печать не получится, для этого потребуется обратиться в миграционные отделы ГУ МВД.