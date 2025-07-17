Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье упрощено получение штампа о российском гражданстве для детей

Теперь в Пермском крае поставить штамп о российском гражданстве ребенка можно в центрах «Мои документы» одновременно с оформлением загранпаспорта и регистрацией ребенка по месту жительства.

Теперь в Пермском крае поставить штамп о российском гражданстве ребенка можно в центрах «Мои документы» одновременно с оформлением загранпаспорта и регистрацией ребенка по месту жительства.

Раньше через МФЦ подтвердить наличие российского гражданства у ребенка можно было только при одновременной подаче заявления на выдачу российского паспорта при достижении 14-летнего возраста. Теперь в МФЦ можно также поставить штамп при оформлении несовершеннолетнему заграничного паспорта или регистрации его по месту жительства. При этом отдельно поставить печать не получится, для этого потребуется обратиться в миграционные отделы ГУ МВД.