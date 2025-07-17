В Челябинске перекроют дорогу перед спортивным комплексом «Металлург»

Каждый год в третье по счету воскресенье июля в России отмечается День Металлурга. В 2025 году это 20 июля. Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.