В Челябинске перекроют дорогу перед спортивным комплексом «Металлург»

С 18:00 17 июля до 6:00 20 июля нельзя будет проехать по улице Первого Спутника на участке от улицы Дегтярева до улицы Жукова.
По информации городских властей, это необходимо для подготовки к праздничным мероприятиям и обеспечения безопасности посетителей стадиона.
Каждый год в третье по счету воскресенье июля в России отмечается День Металлурга. В 2025 году это 20 июля. Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.
Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа «О праздничных и памятных днях», выпущенного в 1980 году.