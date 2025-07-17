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В Челябинске перекроют дорогу перед спортивным комплексом «Металлург»

В Челябинске частично закроют движение на улице Первого Спутника перед спортивным клубом «Металлург», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 18:00 17 июля до 6:00 20 июля нельзя будет проехать по улице Первого Спутника на участке от улицы Дегтярева до улицы Жукова.

По информации городских властей, это необходимо для подготовки к праздничным мероприятиям и обеспечения безопасности посетителей стадиона.

Каждый год в третье по счету воскресенье июля в России отмечается День Металлурга. В 2025 году это 20 июля. Впервые граждане, чья деятельность связана металлургией, отметили профессиональный праздник более полувека назад. Его появление в календаре обусловлено важнейшей ролью, которую сыграла металлургическая промышленность для производства оружия и танков в годы Великой Отечественной войны, а также в период последовавшего за этим восстановления страны.

Осенью 1957 года соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР за Днем металлурга закрепили третье воскресенье в июле. Праздник также был закреплен текстом указа «О праздничных и памятных днях», выпущенного в 1980 году.