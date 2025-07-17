Проверки пассажирского транспорта стартовали на дорогах Уфы

Сегодня, 17 июля, в Уфе сотрудники городской Госавтоинспекции проводят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок и снижение аварийности.
В ходе рейдов инспекторы проверяют документацию перевозчиков, включая водительские удостоверения иностранных граждан и разрешения на осуществление деятельности. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств — проверяется соответствие автобусов и такси установленным требованиям безопасности.
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