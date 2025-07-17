Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверки пассажирского транспорта стартовали на дорогах Уфы

В Уфе начались сплошные проверки пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июля, в Уфе сотрудники городской Госавтоинспекции проводят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок и снижение аварийности.

В ходе рейдов инспекторы проверяют документацию перевозчиков, включая водительские удостоверения иностранных граждан и разрешения на осуществление деятельности. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств — проверяется соответствие автобусов и такси установленным требованиям безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.