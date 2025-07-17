Рэпера Элджея предложили включить в список почетных жителей Новосибирска

Элджей родился и вырос в городе, что подчеркивает его связь с регионом. Рэпер популяризирует Новосибирск через творчество, его треки и клипы собирают миллионы просмотров на цифровых платформах. Помимо этого, он стал одним из первых российских рэп-исполнителей, добившихся успеха за рубежом.