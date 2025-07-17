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Рэпера Элджея предложили включить в список почетных жителей Новосибирска

Музыкальный продюсер Юрий Турцев направил в мэрию Новосибирска официальное обращение с инициативой присвоить звание «Почетный житель города» рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Источник: Соцсети

Элджей родился и вырос в городе, что подчеркивает его связь с регионом. Рэпер популяризирует Новосибирск через творчество, его треки и клипы собирают миллионы просмотров на цифровых платформах. Помимо этого, он стал одним из первых российских рэп-исполнителей, добившихся успеха за рубежом.

По словам Юрия Турцева, рэпер доказал, что и из Новосибирска можно выйти на мировой уровень, а такая история вдохновляет молодежь и формирует имидж города как центра современной культуры.

Решение о присвоении звания остается за городскими властями. Ранее подобных прецедентов в Новосибирске не было: звание «Почетный житель» традиционно получают деятели науки, спорта или общественные активисты.