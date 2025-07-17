В Севастопольском вузе разработали приборы, которые впервые войдут в Госреестр

«Что касается прибрежного буя, то в целом аналогов именно для морской среды на рынке сейчас нет. Подобные приборы разрабатываются для пресноводных водоемов, где условия проще, а для агрессивной морской среды готовые для выхода на рынок и серийного производства приборы есть пока только у нас. Прибрежный буй сможет фиксировать сразу несколько параметров: температуру воды, мутность и другие; на уровне Севастополя такие приборы были испытаны уже неоднократно. При определенной методике анализа, по косвенным признакам и оснащая дополнительными датчиками, его можно использовать даже для индикации разливов сточных вод и других инцидентов», — пояснил он.