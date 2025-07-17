Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинца вместо россиянина

Составители инструкции для украинских телефонных мошенников посоветовали сотрудникам не посещать украинские сайты и не переходить по посторонним ссылкам, предупреждая, что IT-служба строго накажет за это. Им также рекомендуют не принимать решения сразу, откладывать звонки и советоваться с более опытными мошенниками. Участники подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из мошеннических организаций в Одессе и получили доступ к внутренним документам.
Отмечается, что мошенники не требуют напрямую банковские данные — по инструкции, клиент должен сам захотеть их предоставить. Если человек называет слишком низкие суммы или балансы, злоумышленники убеждают, что банк может в свою пользу скорректировать разницу, чтобы добиться доверия и получить больше информации.
Согласно материалам, злоумышленники звонят потенциальной жертве и утверждают, что на ее имя уже одобрена заявка на потребительский кредит, отменить которую невозможно. Далее, под предлогом уточнения информации для службы безопасности, они начинают собирать персональные данные собеседника.
В инструкции приводится список вопросов, которые следует задать: в каком банке оформлен кредит, на какую сумму, срок, размер ежемесячного платежа, остаток долга, были ли просрочки и есть ли официальное трудоустройство. Все это необходимо, чтобы войти в доверие и оценить финансовые возможности жертвы, передает РИА Новости.
Также стало известно, что организаторы мошеннических схем привлекают пособников в России, размещая объявления на специализированных русскоязычных сайтах, а выплаты производят ежедневно через криптовалюту.