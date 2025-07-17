Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинца вместо россиянина

Составители инструкции для украинских телефонных мошенников посоветовали сотрудникам не посещать украинские сайты и не переходить по посторонним ссылкам, предупреждая, что IT-служба строго накажет за это. Им также рекомендуют не принимать решения сразу, откладывать звонки и советоваться с более опытными мошенниками. Участники подпольного движения Stop Grave внедрились в одну из мошеннических организаций в Одессе и получили доступ к внутренним документам.