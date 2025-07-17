Во Владивостоке на месяц перекроют движение на улице Фонтанной

В пятницу, 1 августа, во Владивостоке планируют перекрыть движение транспорта на участке улицы Фонтанной вблизи пересечения с улицей Пограничной. Как сообщает пресс-служба АО «ДГК», ограничение обусловлено работами по реконструкции теплотрассы, которые продолжатся весь месяц.
Ограничение затронет район дома 17 на Фонтанной — проезд будет закрыт с 8 часов утра 1 августа до 23 часов вечера 31 августа. Для автомобилистов предусмотрены объезды по улицам Пограничная, Пологая, Алеутская и смежным отрезкам Фонтанной.
Энергетики пояснили, что в рамках программы технического перевооружения и реконструкции во Владивостоке в 2025 году планируют заменить 1,9 километра теплотрасс. Работы затронут семь городских улиц: Бестужева, Фонтанную, Калинина, Очаковскую, Фадеева, Вязовую и Семёновскую.