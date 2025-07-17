Во Владивостоке на месяц перекроют движение на улице Фонтанной

В пятницу, 1 августа, во Владивостоке планируют перекрыть движение транспорта на участке улицы Фонтанной вблизи пересечения с улицей Пограничной. Как сообщает пресс-служба АО «ДГК», ограничение обусловлено работами по реконструкции теплотрассы, которые продолжатся весь месяц.