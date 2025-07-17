Усилившую охрану Аллу Пугачеву засняли в Латвии во время прогулки

Певица, подарившая миру бессмертный хит «Миллион алых роз», каждое лето предпочитает проводить в Юрмале. В этом году артистка вновь поселилась с мужем и детьми на вилле «Марта», аренда которой обходится примерно в 100 тысяч евро в месяц. Обширный двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом давно стал излюбленным местом отдыха для семьи. Вилла находится неподалеку от побережья и оснащена системой видеонаблюдения.