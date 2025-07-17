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Усилившую охрану Аллу Пугачеву засняли в Латвии во время прогулки

Во время променада по Юрмале (Латвия) Алла Пугачева повстречала отдыхающих, изъявивших желание запечатлеть совместное фото.

Во время променада по Юрмале (Латвия) Алла Пугачева повстречала отдыхающих, изъявивших желание запечатлеть совместное фото. Размещенный в социальных сетях снимок продемонстрировал певицу с лучезарной улыбкой и в отличном расположении духа.

Певица, подарившая миру бессмертный хит «Миллион алых роз», каждое лето предпочитает проводить в Юрмале. В этом году артистка вновь поселилась с мужем и детьми на вилле «Марта», аренда которой обходится примерно в 100 тысяч евро в месяц. Обширный двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом давно стал излюбленным местом отдыха для семьи. Вилла находится неподалеку от побережья и оснащена системой видеонаблюдения.

Не так давно 76-летняя Пугачева, гуляя, дала согласие на фотосессию с почитателями ее таланта. Для поклонников это стало редкой удачей — в тот день артистка предстала во всем великолепии: с выразительным макияжем, в парике, в современной кофточке и джинсах.

В текущем году певица увеличила меры предосторожности: теперь ее сопровождают два телохранителя вместо одного, как было ранее. По словам приближенных к примадонне лиц, она всерьез обеспокоена возможностью нападения на нее.

Ранее передавалось, что Пугачева отдает себе отчет в потенциальных последствиях своих недавних публичных высказываний и проявляет осторожность из-за нарастания антироссийских взглядов в прибалтийских странах.

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