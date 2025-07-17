Усилившую охрану Аллу Пугачеву засняли в Латвии во время прогулки

Во время променада по Юрмале (Латвия) Алла Пугачева повстречала отдыхающих, изъявивших желание запечатлеть совместное фото. Размещенный в социальных сетях снимок продемонстрировал певицу с лучезарной улыбкой и в отличном расположении духа.
Певица, подарившая миру бессмертный хит «Миллион алых роз», каждое лето предпочитает проводить в Юрмале. В этом году артистка вновь поселилась с мужем и детьми на вилле «Марта», аренда которой обходится примерно в 100 тысяч евро в месяц. Обширный двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом давно стал излюбленным местом отдыха для семьи. Вилла находится неподалеку от побережья и оснащена системой видеонаблюдения.
Не так давно 76-летняя Пугачева, гуляя, дала согласие на фотосессию с почитателями ее таланта. Для поклонников это стало редкой удачей — в тот день артистка предстала во всем великолепии: с выразительным макияжем, в парике, в современной кофточке и джинсах.
В текущем году певица увеличила меры предосторожности: теперь ее сопровождают два телохранителя вместо одного, как было ранее. По словам приближенных к примадонне лиц, она всерьез обеспокоена возможностью нападения на нее.
Ранее передавалось, что Пугачева отдает себе отчет в потенциальных последствиях своих недавних публичных высказываний и проявляет осторожность из-за нарастания антироссийских взглядов в прибалтийских странах.
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