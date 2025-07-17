Мэр Омска Шелест рассказал об экологии и развитии транспортной инфраструктуры

Сегодня, 17 июля, мэр города Сергей Шелест рассказал депутатам Омского горсовета о том, какая работа была проделана администрацией города по реализации национальных проектов в 2024 году.
Одной из самых больших и важных задач, с которой Омск успешно справился, мэр назвал рекультивацию бывших полигонов ТБО. Долгие годы весь городской мусор свозился на свалки в Центральном, Кировском, Ленинском, и Советском округах. Сейчас, благодаря участию Омска в нацпроекте «Экология», все эти огромные территории рекультивированы и не представляют опасности для окружающей среды. Работы на трех из четырех полигонов были завершены в прошлом году.
«Общий объем средств, направленных на это, составил 6,6 млрд рублей. Далеко не все регионы сумели справиться с такой задачей, мы же смогли, и получили высокую оценку и областного правительства, и федерального центра. А самое главное — решили вопрос, который еще 4−5 лет назад, казалось, решения не имеет», —отметил Сергей Шелест.
Благодаря участию в других национальных проектах в Омске идет устойчивое развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. К примеру, в прошлом году был капитально отремонтирован один из стратегически важных для города объектов — Ленинградский мост. Работы были выполнены в полном объеме и в срок, после капремонта мост прослужит омичам еще 50 лет.
В прошлом году город приступил к ремонту еще одного моста через Иртыш -имени 60-летия ВЛКСМ. Затраты на ремонт с учетом федерального софинасирования составят более 3 млрд рублей. Работы будут завершены в 2026 году.
Свыше 1 млрд рублей было затрачено на первый этап реконструкции автодороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт, начата реконструкция дороги по бульвару Архитекторов. В прошлом году на объекте был выполнен основной объем работ, завершится ремонт бульвара уже в этом году.
Как отметил Сергей Шелест, новая дорога кардинально улучшит транспортную доступность Левобережья. Причем, как для владельцев личных автомобилей, так и для пассажиров общественного транспорта. К примеру, после завершения реконструкции на бульваре Архитекторов будут запущены новые троллейбусные маршруты. На реконструкцию автодороги на бульваре Архитекторов направлено более 2,2 млрд рублей.
В целом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Омске было отремонтировано 9 автодорог, объем вложений составил почти 730 млн рублей.
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