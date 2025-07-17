Мэр Омска Шелест рассказал об экологии и развитии транспортной инфраструктуры

Одной из самых больших и важных задач, с которой Омск успешно справился, мэр назвал рекультивацию бывших полигонов ТБО. Долгие годы весь городской мусор свозился на свалки в Центральном, Кировском, Ленинском, и Советском округах. Сейчас, благодаря участию Омска в нацпроекте «Экология», все эти огромные территории рекультивированы и не представляют опасности для окружающей среды. Работы на трех из четырех полигонов были завершены в прошлом году.