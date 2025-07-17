Провалившие экзамены девятиклассники в Хабаровске смогут получить профессию бесплатно

Инициаторы законопроекта предлагают закрепить возможность на законодательном уровне: школьники будут получать профессию, продолжая обучаться в школе, и вместе с аттестатом получат документ о квалификации. Кроме того, у региональных властей будет возможность дополнительно оказывать подросткам поддержку.