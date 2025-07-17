Провалившие экзамены девятиклассники в Хабаровске смогут получить профессию бесплатно

Несдавшие экзамены девятиклассники в Хабаровском крае, как и в целом в России, смогут получить профессию бесплатно. Законопроект с таким предложением внесен в Госдуму РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Ria.ru.
В России есть бесплатные программы профессиональной подготовки в школах и колледжах, по завершении которых выдается свидетельство о профессии, но фактически начальное профобразование упразднено.
В железнодорожном техникуме Хабаровска резко выросло число абитуриентов — Хабаровский край сегодня.
Инициаторы законопроекта предлагают закрепить возможность на законодательном уровне: школьники будут получать профессию, продолжая обучаться в школе, и вместе с аттестатом получат документ о квалификации. Кроме того, у региональных властей будет возможность дополнительно оказывать подросткам поддержку.
По мнению авторов инициативы, это уменьшит число выпускников, выпадающих из образовательной системы, даст им возможность получить профессию и трудоустроиться в своем регионе.
Напомним, в этом году в 12 техникумах Хабаровска оснастят мастерские для лучшей отработки профессиональных навыков.