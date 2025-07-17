Мусорные рейды продолжаются в Приморье

За это их наказывают штрафами до нескольких десятков тысяч рублей.
Как отметил глава министерства Алексей Першин, на сегодняшний день сумма штрафов превысила несколько миллионов рублей и продолжает расти. Он добавил, что штрафы — это только одна мера воздействия на таких предпринимателей. Помимо этого, их деятельность могут приостановить на три месяца.
Находят нарушителей по-разному. Сотрудники министерства спрашивают в организациях, есть ли у них договор на вывоз мусора, смотрят записи с камер видеонаблюдения, спрашивают и местных жителей. Иногда граждане сами передают данные в администрацию и соцсети.