Мусорные рейды продолжаются в Приморье

Как отметил глава министерства Алексей Першин, на сегодняшний день сумма штрафов превысила несколько миллионов рублей и продолжает расти. Он добавил, что штрафы — это только одна мера воздействия на таких предпринимателей. Помимо этого, их деятельность могут приостановить на три месяца.