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Узбекистанцев ждут как минимум четыре дня сильной жары. Минздрав дал рекомендации, как защитить здоровье

Vaib.uz (Узбекистан. 17 июля). С 17 по 20 июля в Узбекистане ожидается аномально жаркая погода. По данным «Узгидромета», на территорию страны с юга поступают очень горячие воздушные массы.

Сейчас в Ричмонде: +27° 7 м/с 74% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Vaib.Uz

Уже 17 июля в северных, южных и пустынных регионах столбики термометров поднимутся до 40−43°С, а в отдельных районах юга и пустыни — до 44−45°С. С 18 по 20 июля жара накроет большую часть территории республики.

В связи с этим Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, как минимизировать вред от жары и сохранить здоровье в эти опасные дни.

Кому нужно быть особенно осторожным?

В первую очередь — детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Именно у этих групп жаркая погода может спровоцировать обострение болезней, перегрев, тепловой удар и обезвоживание.

Чем опасна жара для организма?

Высокие температуры вызывают перегрузку системы терморегуляции: учащается пульс, повышается давление, организм усиленно потеет, чтобы остудиться, и теряет много жидкости. Это особенно опасно для сердечно-сосудистой системы и может привести к серьёзным последствиям — от общего переутомления до инсульта или инфаркта.

Как себя защитить?

С 12:00 до 16:00 старайтесь находиться в помещении или в тени. Это самое опасное время суток, когда солнце наиболее активно. Если необходимо выйти — идите по тенистым участкам, используйте зонт и старайтесь перенести активность на утро или вечер.

Дома держите окна закрытыми днём и открывайте их ночью для проветривания. Избегайте использования техники, которая выделяет тепло — утюгов, плит, стиральных и сушильных машин.

Носите свободную, лёгкую одежду из натуральных тканей (хлопок, шёлк), предпочтительно светлых оттенков — они отражают солнечные лучи. Избегайте синтетики.

Обязательно надевайте головной убор с широкими полями, пользуйтесь солнцезащитными очками и защищайте голову от перегрева — это снижает риск теплового удара.

Принимайте прохладный душ или ванну, но не слишком холодную — резкий перепад температуры может вызвать стресс для организма. Лучше использовать воду комнатной температуры или чуть прохладнее. Также поможет влажное полотенце на шею и голову.

Что с физической активностью?

Спорт и тяжёлый труд на жаре могут закончиться тепловым ударом, обезвоживанием и даже острыми состояниями. Лучше тренироваться в помещениях с кондиционером, делать перерывы, пить воду и внимательно следить за самочувствием. При головокружении, тошноте или слабости — немедленно остановиться.

Людям с гипертонией, заболеваниями сердца, избыточным весом перед занятиями следует проконсультироваться с врачом.

Министерство здравоохранения призывает всех быть внимательными к себе и своим близким, соблюдать меры предосторожности и не недооценивать силу жары.