Второй блок БелАЭС отключили от сети после срабатывания сигнализации. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики.
В ведомстве обратили внимание, что 16 июля, в среду, второй блок Белорусской АЭС действием персонала был отключен от сети. Причиной указанному послужило срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора. Речь идет про неядерную часть блока.
В пресс-службе уточнили, что указанная ситуация является штатной и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. Также сказано, что радиационный фон на АЭС, а также в зоне наблюдения не менялся. Электроснабжение потребителей нарушено не было.
«В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования», — отметили в Минэнерго.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй АЭС в Беларуси: «Мы можем построить ее на наших восточных границах».
Тем временем глава Минэнергетики Денис Мороз сказал о выборе площадки для новой АЭС в Беларуси.
Кроме того, Минтруда сказало белорусам про возможность заработать 110 рублей в день.