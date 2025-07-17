Аналитики выяснили, что кошатники выигрывают в лотереи чаще собачников

Например, юрист из Тюменской области рассказала, что после того, как она подобрала на улице рыжего котенка, ее ждала удача — в онлайн-лотерее «Супер 8» она выиграла 21,9 миллиона рублей. Женщина призналась, что уверена: именно котенок стал ее талисманом, ведь, как говорили в народе, «рыжий — к деньгам». Нового члена семьи решили назвать Фартом, считая его символом будущего везения.