Аналитики выяснили, что кошатники выигрывают в лотереи чаще собачников

Среди участников «Национальной Лотереи», ставших миллионерами в первом полугодии 2025 года, кошатники встречаются в 3,3 раза чаще, чем собачники.
В компании подсчитали, что согласно статистике среди победителей, получивших выигрыш от одного миллиона рублей и имеющих домашних животных, почти 77 процентов составляют владельцы кошек, тогда как доля собачников не превышает 23 процента.
Как показало исследование «Центра изучения питания и благополучия животных», проведенное в 2023 году, в России кошек действительно почти вдвое больше, чем собак: 49,2 миллиона против 25,5 миллиона. Тем не менее, разница в численности питомцев не объясняет столь значительное превосходство кошатников среди победителей лотерей, что заставляет многих участников верить в особую «счастливую» энергетику своих пушистых любимцев.
Например, юрист из Тюменской области рассказала, что после того, как она подобрала на улице рыжего котенка, ее ждала удача — в онлайн-лотерее «Супер 8» она выиграла 21,9 миллиона рублей. Женщина призналась, что уверена: именно котенок стал ее талисманом, ведь, как говорили в народе, «рыжий — к деньгам». Нового члена семьи решили назвать Фартом, считая его символом будущего везения.
А жительница Вологодской области, выигравшая почти 11 миллионов рублей — суперприз лотереи «4×4», уверяла, что еще накануне заметила у своих котов выпавшие усы и начала их собирать. Она вспоминала, что ее мать всегда говорила: кошачьи усы приносят удачу — и, похоже, примета сработала, передает РИА Новости.
Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла 36 миллионов рублей в лотерею, используя нейросети. Девушка также обратилась к специальному гороскопу, который обещал ей крупный выигрыш.