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За минувшие сутки в Ростовской области восемь раз горела сухая трава

Пять раз спасатели реагировали на ДТП в Ростовской области за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

За среду, 16 июля, в Ростовской области произошло восемь ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Также за минувшие сутки произошло восемь техногенных пожаров. Пять раз пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по региону реагировали на ДТП.

— Всего выезжали 176 специалистов и 44 единицы техники, — сказано в сообщении.

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