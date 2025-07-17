За минувшие сутки в Ростовской области восемь раз горела сухая трава

За среду, 16 июля, в Ростовской области произошло восемь ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Также за минувшие сутки произошло восемь техногенных пожаров. Пять раз пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по региону реагировали на ДТП.
— Всего выезжали 176 специалистов и 44 единицы техники, — сказано в сообщении.
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