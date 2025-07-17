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Глава Ленобласти Дрозденко сообщил, что в Кировском районе сбиты два БПЛА

Губернатор Дрозденко отметил, что власти Ленобласти ожидают отмены режима опасности БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Кировском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что активность дронов в небе над регионом больше не наблюдается. Дрозденко отметил, что власти ожидают отмены режима опасности БПЛА.

До этого он проинформировал, для отражения атаки беспилотников в Кировском районе использовалась система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее стало известно, что в ночь с 16 на 17 июля в небе над Воронежем силы противовоздушной обороны сбили не менее пяти беспилотников. Обломки одного из них упали на многоквартирный дом. В результате случившегося пострадали трое несовершеннолетних и получил повреждения подъезд.

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