Глава сельсовета осуждена за присвоение премий сотрудников

Суд приговорил 56-летнюю главу Ярцевского сельсовета в Енисейском районе к 1 году и 7 месяцам условного лишения свободы за превышение должностных полномочий.
В декабре 2020 года глава поселения издала распоряжение о премировании трех муниципальных служащих за счет сэкономленных средств из фонда оплаты труда. Однако вместо справедливого распределения средств, она потребовала от подчиненных вернуть ей часть выделенных премий, мотивируя это тем, что выполняла функции временно отсутствующих сотрудников.
Аналогичная ситуация повторилась и в 2023 году, когда подсудимая вновь присвоила себе часть денежных средств, предназначенных для материального стимулирования работников.
Сотрудники сельсовета, устав от постоянных поборов, обратились в правоохранительные органы. По словам потерпевших, глава поселения просила у коллектива прощения и призывала «не выносить сор из избы».
Суд, приняв во внимание признание вины подсудимой и возмещение причиненного ущерба, признал ее виновной в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде 1 года и 7 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Железногорске мужчина арестован за кражу профлиста на 300 тыс рублей. Во время допроса задержанный заявил, что совершил кражу в связи с невыплатой заработной платы.