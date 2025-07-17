Глава сельсовета осуждена за присвоение премий сотрудников

В декабре 2020 года глава поселения издала распоряжение о премировании трех муниципальных служащих за счет сэкономленных средств из фонда оплаты труда. Однако вместо справедливого распределения средств, она потребовала от подчиненных вернуть ей часть выделенных премий, мотивируя это тем, что выполняла функции временно отсутствующих сотрудников.