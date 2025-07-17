Главные новости в Молдове на утро четверга, 17 июля 2025:
1. Скандал в Кишиневе после концерта с участием российских звезд: Мэрия и правительство выясняют, кто допустил это «безобразие» на фоне «вагонов скорби».
2. Правительство Молдовы — мастера по оккупации центральной площади Кишинева: Кабмину ничто не помешало 9 мая превратить Площадь Победы в шашлычную под открытым небом.
3. Сбережения жителей Молдовы в евро: Какие купюры подходят для обмена в 2025 году.
4. Поезд боли или поезд счастья в Кишиневе: 100 тысяч зрителей пели на площади на русском с Агутиным — властям не помогают русофобские замашки и закрытие СМИ.
5. Жара на время ушла: Жителей Молдовы ждут дожди с грозами и «похолодание» до +26 градусов.
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