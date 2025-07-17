«Благородные пошли!»: омичи делятся фотографиями ценных грибов

Неплохие урожаи «благородных» — как пишут омичи — грибов собирают практически по всей области. Так белые и подберезовики один из омичей находил в лесах по Пушкинскому тракту. Леса в сторону Красноярки радуют любителей тихой охоты обилием подберезовиков. В Азовском районе дама с изящным маникюром хвастается на фотографии подберезовиком, но при этом сетует на большое количество червивых грибов. По Сыропятскому тракту грибникам попадались белые и подосиновики, но при этом автор фотографии утверждает, что там грибов пока еще мало.