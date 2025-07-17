В Омске по президентской программе будут отремонтированы 14 школ

Сегодня в ходе доклада об итогах работы администрации Омска в 2024 году мэр Омска Сергей Шелест рассказал депутатам Омского горсовета о масштабном обновлении школ Омска. В прошлом году Омск приступил к реализации президентской программы по капитальному ремонту учреждений образования.
Как сообщил Сергей Шелест, в этом году капитальный ремонт завершится в 16 омских школах. Одна из них, гимназия № 88, обновляется полностью за счёт городского бюджета. Подрядчик, ООО «Домострой», фактически отстроил ранее аварийное здание заново. Затраты, включая подготовку проектной документации и сами ремонтные работы, составили 385, 47 млн рублей. Работы в гимназии планируется закончить уже в августе.
Столь масштабная ремонтная кампания проходит в Омске впервые, но учреждения образования не только ремонтируются — в городе появляются новые объекты. Школа, которой уже присвоен порядковый номер 155, строится в микрорайоне Серебряный берег.
Как отметил Сергей Шелест, на объекте сменился подрядчик — прежний с обязательствами не справился — и сейчас работы на объекте идут хорошими темпами. Новая школа откроется уже в этом году.
Ранее мы писали, что мэр Омска Шелест рассказал об экологии и развитии транспортной инфраструктуры.