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В Омске по президентской программе будут отремонтированы 14 школ

Кроме того, откроется новая школа в микрорайоне Серебряный берег, а гимназию № 88 фактически отстроят заново.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в ходе доклада об итогах работы администрации Омска в 2024 году мэр Омска Сергей Шелест рассказал депутатам Омского горсовета о масштабном обновлении школ Омска. В прошлом году Омск приступил к реализации президентской программы по капитальному ремонту учреждений образования.

Как сообщил Сергей Шелест, в этом году капитальный ремонт завершится в 16 омских школах. Одна из них, гимназия № 88, обновляется полностью за счёт городского бюджета. Подрядчик, ООО «Домострой», фактически отстроил ранее аварийное здание заново. Затраты, включая подготовку проектной документации и сами ремонтные работы, составили 385, 47 млн рублей. Работы в гимназии планируется закончить уже в августе.

Столь масштабная ремонтная кампания проходит в Омске впервые, но учреждения образования не только ремонтируются — в городе появляются новые объекты. Школа, которой уже присвоен порядковый номер 155, строится в микрорайоне Серебряный берег.

Как отметил Сергей Шелест, на объекте сменился подрядчик — прежний с обязательствами не справился — и сейчас работы на объекте идут хорошими темпами. Новая школа откроется уже в этом году.

Ранее мы писали, что мэр Омска Шелест рассказал об экологии и развитии транспортной инфраструктуры.