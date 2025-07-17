В Омске по президентской программе будут отремонтированы 14 школ

Как сообщил Сергей Шелест, в этом году капитальный ремонт завершится в 16 омских школах. Одна из них, гимназия № 88, обновляется полностью за счёт городского бюджета. Подрядчик, ООО «Домострой», фактически отстроил ранее аварийное здание заново. Затраты, включая подготовку проектной документации и сами ремонтные работы, составили 385, 47 млн рублей. Работы в гимназии планируется закончить уже в августе.