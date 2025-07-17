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Очередь на Крымском мосту достигла почти 800 машин

Число автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигло почти 800. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в оперативном штабе, освещающем ситуацию на подходах к мосту.

Число автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигло почти 800. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в оперативном штабе, освещающем ситуацию на подходах к мосту.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 по московскому времени, в очереди со стороны Тамани находится 700 машин, а среднее время ожидания превышает два часа.

— В очереди со стороны Керчи находится 99 транспортных средств, — написали в Telegram-канале штаба.

14 июля число автомобилей, находившихся в очереди на Крымский мост, превысило 1350 машин. Время ожидания в очереди превышало три часа.

5 июля движение по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Похожие ситуации произошли 30 июня и 6 июня — тогда движение транспортных средств по Крымскому мосту также было временно приостановлено.

До этого заместитель главы Крыма Олег Крючков на фоне вражеской активности в акватории Черного моря обвинил украинскую армию в информационной атаке.