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В Омске стартует межнациональный культурно-образовательный проект «Мы-Россия»

Омск впервые принимает масштабный форум с участием медиаблогеров и активной молодежи со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Омск впервые станет площадкой для проведения масштабного молодежного проекта «Мы-Россия». Форум будет проходить в нашем городе 2 дня с 17 по 18 июля. Сейчас уже открыта регистрация участников. Проект направлен на сохранение традиционной культуры, формирование общероссийской гражданской идентичности и воспитание патриотизма среди молодого поколения.

Молодые люди из разных уголков Омской области — примут участие в насыщенной образовательной программе. Известные медиа-специалисты и популярные блогеры проведут лекции и практикумы, раскрывая современные подходы к популяризации культурного наследия и роли молодежи в укреплении единства страны.

Фото: Валерия Волкова.

Кульминацией проекта станет масштабное мероприятие в рамках программы Омска как молодежной столицы России 2025 года. На территории исторической Омской крепости состоится красочный «Парад Регионов». Участники форума, деятели политики, культуры и спорта, а также волонтеры региона организуют символичную акцию: в самом сердце города развернут 100-метровый флаг России.

Проект «Мы-Россия» уже зарекомендовал себя как инновационная площадка, объединяющая молодежь для решения важнейших задач сохранения культурного многообразия и укрепления патриотических ценностей. Организаторы уверены, что мероприятие станет знаковым событием года, подчеркивающим роль молодого поколения в развитии страны.