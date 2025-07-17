В Омске стартует межнациональный культурно-образовательный проект «Мы-Россия»

Омск впервые станет площадкой для проведения масштабного молодежного проекта «Мы-Россия». Форум будет проходить в нашем городе 2 дня с 17 по 18 июля. Сейчас уже открыта регистрация участников. Проект направлен на сохранение традиционной культуры, формирование общероссийской гражданской идентичности и воспитание патриотизма среди молодого поколения.