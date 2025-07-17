Сколько зарабатывают стоматологи в Казахстане

Заработная плата стоматологов в Казахстане в 2025 году варьируется в широком диапазоне и зависит от множества факторов: места работы, опыта, региона, а также специализации. Согласно данным Комитета по статистике РК, в первом квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в стране составила 423 тысячи тенге, тогда как медианная зарплата — то есть та сумма, которую получают 50% работников — была на уровне 300 тысяч тенге. В отрасли здравоохранения наблюдается умеренный рост заработных плат, особенно среди узких специалистов, к числу которых относятся стоматологи. В этой статье El.kz мы проанализируем, сколько зарабатывают создатели «голливудских улыбок» в Казахстане.
Спрос на стоматологов в частных клиниках
Данные с рынка труда подтверждают высокий спрос на стоматологов, особенно в частных клиниках. По информации сайта hh.kz, средняя зарплата врача-стоматолога в Казахстане в 2025 году составляет около 600 тысяч тенге в месяц. В крупных городах, таких как Алматы и Астана, врачи с опытом от 3 до 6 лет могут зарабатывать от 800 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Некоторые частные клиники предлагают специалистам зарплату до 5 миллионов тенге, особенно если речь идет о совмещении нескольких видов услуг — от терапии и хирургии до имплантации и ортодонтии.
Доходы начинающих специалистов
Начинающие стоматологи или выпускники медицинских вузов, устраиваясь на работу в государственные клиники, могут рассчитывать на зарплату в диапазоне от 220 до 300 тысяч тенге. В то же время начинающие ортодонты — специалисты более узкой направленности — получают стабильно выше: в среднем около 300 тысяч тенге в месяц, с возможным ростом дохода до 700 тысяч. Эти цифры зависят не только от квалификации, но и от географии. Так, например, в Атырау, где традиционно уровень доходов выше из-за нефтегазовой промышленности, начинающие стоматологи могут зарабатывать до 500 тысяч тенге. В Алматы и Астане средняя зарплата ниже, но потенциальный доход выше за счёт высокого спроса и большого потока пациентов.
Сколько зарабатывают ассистенты стоматологов
Стоит отдельно отметить категорию ассистентов стоматолога и зубных фельдшеров. По данным портала Mojazarplata.kz, их ежемесячный доход составляет от 186 до 400 тысяч тенге, в зависимости от стажа и места работы.
Ранее мы писали о том, что 27-летняя Акеркем из Казахстана поделилась в TikTok вдохновляющим видео о том, как благодаря своему труду смогла кардинально изменить жизнь своей семьи. Всего за несколько лет работы в Южной Корее девушка не только отремонтировала старый дом, но и построила просторный новый дом для своей мамы.