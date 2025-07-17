Сколько зарабатывают стоматологи в Казахстане

Начинающие стоматологи или выпускники медицинских вузов, устраиваясь на работу в государственные клиники, могут рассчитывать на зарплату в диапазоне от 220 до 300 тысяч тенге. В то же время начинающие ортодонты — специалисты более узкой направленности — получают стабильно выше: в среднем около 300 тысяч тенге в месяц, с возможным ростом дохода до 700 тысяч. Эти цифры зависят не только от квалификации, но и от географии. Так, например, в Атырау, где традиционно уровень доходов выше из-за нефтегазовой промышленности, начинающие стоматологи могут зарабатывать до 500 тысяч тенге. В Алматы и Астане средняя зарплата ниже, но потенциальный доход выше за счёт высокого спроса и большого потока пациентов.