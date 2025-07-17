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В Пермском округе по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже

В отдел полиции в Пермском муниципальном округе поступило сообщение о грабеже в магазине.

В отдел полиции в Пермском муниципальном округе поступило сообщение о грабеже в магазине. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный открыто похитил фотоаппарат стоимостью 10 тысяч рублей.

Правоохранители опросили свидетелей происшествия, выяснили приметы мужчины. Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам обнаружили предполагаемого виновника и доставили его в дежурную часть. Это был 18-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Похищенное имущество изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.