В Пермском округе по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже

В отдел полиции в Пермском муниципальном округе поступило сообщение о грабеже в магазине. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный открыто похитил фотоаппарат стоимостью 10 тысяч рублей.
Правоохранители опросили свидетелей происшествия, выяснили приметы мужчины. Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам обнаружили предполагаемого виновника и доставили его в дежурную часть. Это был 18-летний местный житель, ранее судимый за кражу.
Похищенное имущество изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.