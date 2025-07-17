Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщает Sputnik.
Сегодня завершается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов страны на бюджет и на платные места там, где нужно сдавать внутренние вступительные испытания. Речь идет о творческих специальностях, а также специальностях в области физкультуры и спорта.
Приемные комиссии в этот день будут работать с 9:00 до 18:00. Однако документы будут приняты у всех, кто до 18:00 войдет в университет для их подачи.
Информирование абитуриентов в последний день приема документов будет осуществляться в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00. Так, абитуриенты смогут узнать количество поданных документов на информационных ресурсах университетов.
Следующее информирование состоится уже по итогам вступительной кампании на следующий день не позднее 12:00.
Вместе с тем, сельхозучреждения высшего образования и силовые вузы будут принимать документы несколько дольше — до 19 июля.
Внутренние вступительные испытания пройдут в вузах с 18 по 25 июля, а зачисление на бюджет завершится 27 июля.
Что касается приема документов на платную форму обучения, то он продлится до 1 августа. Зачисление платников в вузы завершится 3 августа.