Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни казахстанский актер Кайрат Кемалов

На 69-м году жизни не стало заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося актера Кайрата Кемалова, передает агентство Kazinform.

Источник: @ermaganbetbulekpaev

Об этом на своей странице в Instagram* сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

— Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству. Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность. За свою жизнь Кайрат Кемалов подарил зрителям сотни ролей: от классических до современных. Его мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино. Память о Кайрате Кемалове останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто любил его творчество. Светлая память! — написал глава региона.

Кайрат Кемалов родился 8 января 1957 года в селе Атасу Жанааркинского района, Жезказганской области.

Широкой публике он запомнился по роли Керей хана в исторической киноэпопее «Казахское ханство».

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.