Россиянка оглохла на отдыхе в Китае, а после лечения у нее онемела половина тела

Отмечается, что первые дни отдыха прошли отлично — море, солнце, фрукты, но вскоре она проснулась с сильной болью в ушах, из-за которой не могла открывать рот, жевать и глотать. Позже у нее поднялась температура, а на следующее утро она потеряла слух на оба уха.