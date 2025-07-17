Россиянка оглохла на отдыхе в Китае, а после лечения у нее онемела половина тела

Россиянка полностью оглохла во время отдыха в Китае, а после лечения у нее онемела половина тела. Девушка из Санкт-Петербурга отправилась в Санью в начале июля. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что первые дни отдыха прошли отлично — море, солнце, фрукты, но вскоре она проснулась с сильной болью в ушах, из-за которой не могла открывать рот, жевать и глотать. Позже у нее поднялась температура, а на следующее утро она потеряла слух на оба уха.
Она обратилась в китайскую больницу, где врачи назначили гормональные препараты. После приема первой таблетки у туристки возникло онемение левой стороны тела. Медики объяснили это побочным эффектом, но вскоре выяснилось, что дозировка была значительно превышена.
Тогда женщина связалась с российскими врачами, которые предварительно диагностировали бактериальный отит, возможно, вызванный купанием в заливе. Ей были прописаны антибиотики, которые она с трудом смогла получить и принять в Санье. Несмотря на лечение, слух пока не восстановился, передает Telegram-канал.
Ранее в Томске мужчина оглох после купания в местной речке — он заразился опасной бактерией. Сразу после отдыха у него также началась резкая боль в ухе, появилась гематома, и поднялась температура, которая держалась около 10 дней. Медицинское обследование выявило заражение синегнойной палочкой — она способна поражать органы и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.