Российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае

Девушка связалась со специалистами из России. Те предположили бактериальный отит, который мог развиться после купания в заливе, и рекомендовали антибактериальную терапию. С огромным трудом ей удалось получить рецепт и приобрести антибиотики в Санье (город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая). Однако слух до сих пор не восстановился.