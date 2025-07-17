Белстат посчитал, что белорусы тратят за один поход в магазин 29,2 рубля. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального статистического комитета.
Согласно данным, однодневный розничный товарооборот на душу населения с начала 2025 года составил 29,2 рубля. В Белстате заметили, что за аналогичный период 2024 года сумма была 25,8 рубля. Это значит, что траты белорусов выросли на 3,4 рубля.
Также говорится, что розничный товарооборот в первом полугодии составил 48,2 миллиарда рублей в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2024 года.