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Белстат посчитал, что белорусы тратят за один поход в магазин 29,2 рубля

Белстат сказал, сколько денег тратят белорусы за один поход в магазин.

Источник: Комсомольская правда

Белстат посчитал, что белорусы тратят за один поход в магазин 29,2 рубля. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального статистического комитета.

Согласно данным, однодневный розничный товарооборот на душу населения с начала 2025 года составил 29,2 рубля. В Белстате заметили, что за аналогичный период 2024 года сумма была 25,8 рубля. Это значит, что траты белорусов выросли на 3,4 рубля.

Также говорится, что розничный товарооборот в первом полугодии составил 48,2 миллиарда рублей в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2024 года.