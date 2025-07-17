Ограничения на посещение лесов действуют во всех регионах Беларуси

В связи с погодными условиями ограничения введены практически во всех районах Гомельской области (за исключением Октябрьского, Жлобинского и Рогачевского районов), а также Витебской за исключением Россонского, Городокского, Верхнедвинского, Полоцкого, Лиозненского, Оршанского и Дубровенского. Ограничения также затронули ряд районов Минской и Могилевской областей.