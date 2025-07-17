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Ограничения на посещение лесов действуют во всех регионах Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех областях Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: Аргументы и факты

В связи с погодными условиями ограничения введены практически во всех районах Гомельской области (за исключением Октябрьского, Жлобинского и Рогачевского районов), а также Витебской за исключением Россонского, Городокского, Верхнедвинского, Полоцкого, Лиозненского, Оршанского и Дубровенского. Ограничения также затронули ряд районов Минской и Могилевской областей.

Подобные меры введены и в трех районах Брестской области — Дрогичинском, Лунинецком и Столинском, двух районах Гродненской — Вороновском и Лидском.

Население просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Также, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.