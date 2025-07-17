Ограничения на посещение лесов действуют во всех регионах Беларуси

В связи с погодными условиями ограничения введены практически во всех районах Гомельской области (за исключением Октябрьского, Жлобинского и Рогачевского районов), а также Витебской за исключением Россонского, Городокского, Верхнедвинского, Полоцкого, Лиозненского, Оршанского и Дубровенского. Ограничения также затронули ряд районов Минской и Могилевской областей.
Подобные меры введены и в трех районах Брестской области — Дрогичинском, Лунинецком и Столинском, двух районах Гродненской — Вороновском и Лидском.
Население просят воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.
Также, планируя поход в лес, стоит узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.