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Участки для строительства жилья можно бесплатно получить в Башкирии

Жителям Башкирии бесплатно раздают земельные участки.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии предоставляют землю под строительство жилья. Некоторые получат ее бесплатно. Об этом сообщило Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Речь идет о земле в селе Алаторка Иглинского района. В общей сложности чиновники раздают шесть участков.

Получить землю бесплатно смогут льготники. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. К слову, последние две категории граждан вместо получения участка могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей.