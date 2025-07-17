Участки для строительства жилья можно бесплатно получить в Башкирии

Жителям Башкирии предоставляют землю под строительство жилья. Некоторые получат ее бесплатно. Об этом сообщило Министерство земельных и имущественных отношений республики.
Речь идет о земле в селе Алаторка Иглинского района. В общей сложности чиновники раздают шесть участков.
Получить землю бесплатно смогут льготники. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. К слову, последние две категории граждан вместо получения участка могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей.